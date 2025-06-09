В Москве будут судить экс-полицейских за легализацию 2,5 тыс мигрантов и взятки

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого являются двое бывших полицейских вместе с соучастниками, которые незаконно легализовали в России почти 2,5 тысячи мигрантов за 6 млн рублей. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве .

Бывшего начальника МО МВД России «Коммунарский» и бывшего инспектора ОВМ в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении обвинили по уголовным статьям «Дача взятки», «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация незаконной миграции». По версии следствия, с февраля по июль 2022 года экс-полицейские незаконно легализовали пребывание в России почти 2,5 тысячи мигрантов.

«В нарушение установленного законодательством порядка миграционного учета обвиняемые осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 2 425 иностранных граждан по месту пребывания от имени различных юридических лиц, которые фактически по заявленным адресам не располагались», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Общий размер взятки за совершенное преступление превысил 6 млн рублей. Расследовать данное дело было сложно из-за принятых мер фигурантами по сокрытию следов преступления и из-за того, что оба человека, работая в органах, обладали информацией о том, какие методы будут использованы при расследовании.

На имущество экс-полицейских наложили арест. Его стоимость оценивается на сумму более 7,5 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела компетентные специалисты провели в том числе обыски и проверили документы, а также опросили свидетелей и собрали иные доказательства. В итоге следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы подготовить дело для передачи в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.