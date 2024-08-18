В Сирии российский экипаж избежал столкновения с западным самолетом

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Российский разведчик избежал столкновения с истребителем США в Сирии

Российский самолет-разведчик Ан-30 избежал столкновения с истребителем-бомбардировщиком F/А-18 в Сирии, пишет РИА Новости .

«В провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 „коалиции“ с самолетом Ан-30 ВКС России», — сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.

По словам военного, российский экипаж смог предотвратить столкновение.

Ранее Израиль нанес удар по автоцистернам на границе Сирии и Ливана.