В Сибири музыканта из Эмиратов оштрафовали во время съемок клипа

«Мы просто клип снимали в Новосибирске, видимо, кого-то не устроило движение. Вызвали полицию, те в свою очередь выписали штраф за езду без номеров… Хотя машина просто стояла без номера, не двигалась. Я думал, так можно тут, не езда ведь — просто стояли, ждали съемку, хотели снять со всех авто таблички для кадра», — рассказал артист.

Он подтвердил, что готов оплатить штраф, но пока этого не сделал. Также музыкант поделился, что родился и вырос в Сибири и специально прилетел снять клип о своих корнях, трек создавался для русскоязычной аудитории.

Исполнители в команде Cash Explorer отличаются по возрасту и внешности, в этом концепция проекта. В кадре — молодежь, предприниматели и «просто хорошие русские люди».

