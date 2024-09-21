В Шебекино Белгородской области десятки тысяч людей сидят без электричества

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Около 20 тыс. жителей Шебекино остались без электроэнергии из-за аварии. Службы пока не начали восстанавливать свет, поскольку не позволяет оперативная обстановка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Когда ситуация нормализуется, специалисты выедут на место аварии. Ожидается, что с задачей удастся справиться быстро.

Также Гладков сообщил, что в Белгородской области продолжают подготовку к зиме. Закупаются генераторы.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила более 100 БПЛА по России за ночь. Три дрона уничтожили над Белгородской областью.