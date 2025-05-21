В Шадринске мать с ребенком купила квартиру, которую мошенники забрали у бабушки

Жительница Шадринска Курганской области приобрела в ипотеку квартиру, которую мошенники забрали у бабушки. Теперь женщина может остаться без жилья, ведь прежней хозяйке хотят восстановить права на апартаменты, сообщает URA.ru .

Одинокую бабушку с деменцией обманули злоумышленники. Они поместили пенсионерку в интернат, а ее квартиру продали агентству недвижимости. Жилье в ипотеку приобрела Оксана Барыкина, использовав материнский капитал. Она поселилась в квартире с ребенком, сделала там ремонт, исправно выплачивала кредит.

Когда правда о квартире выяснилась, суд встал на сторону интерната — опекуна бабушки. Договор купли-продажи был аннулирован. Пенсионерку решили восстановить в правах на жилье, а мать с ребенком остались без квартиры.

Агентство предложило интернату равнозначную квартиру, но учреждение по неясным причинам отказывается. Теперь Барыкина боится, что ее с ребенком могут выгнать на улицу, ведь квартиру, в которой они живут и за которую платят ипотеку, в ближайшее время нужно передать прежней хозяйке.

Ранее 93-летний российский конструктор отдал мошенникам более 17 млн рублей. Неизвестные представились сотрудниками банка и обманули его, предложив передать сбережения «надежному человеку».