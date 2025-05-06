93-летний российский конструктор отдал мошенникам более 17 млн рублей

Известный разработчик холодильной техники Максимилиан Сильман стал жертвой мошенников, которые заставили 93-летнего мужчину обналичить все сбережения и передать «надежному» человеку. В результате пенсионер лишился более 17 млн рублей, сообщает Baza .

Мошенники связались с конструктором 14 апреля. Неизвестный представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя изобретателя якобы открыли счет, деньги с которого могут пойти на финансирование ВСУ.

После чего Сильману позвонили из «ФСБ». Его обманом заставили обналичить сбережения и передать курьеру. В этот же день пенсионер отдал «надежному человеку» все наличные средства — это 2,25 млн рублей, почти 100 тыс. долларов и 12 тыс. евро.

Конструктор продолжил «сотрудничать со следствием» и в последующие дни. Он вместе с супругой снял средства со счетов и снова отдал их курьерам. Те каждый раз ждали пенсионера возле его дома.

Только через несколько дней Сильман понял, что его обманули мошенники. Он обратился в полицию. Всего он передал злоумышленникам 17,2 млн рублей.

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