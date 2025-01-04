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В севшем в Египте самолете сработала сигнализация о проблемах с двигателем

Начала работать сигнализация о поломке в двигателе самолета авиационной компании «Уральские авиалинии». После этого судно благополучно приземлилось в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Во время набора высоты начала работать сигнализация. Она указывала на то, что в двигателе N1 появилась неисправность.

Для поддержания безопасности команда самолета приняла решение вернуться в египетский аэропорт. После этого самолет сел.

Для доставки пассажиров задействуют резервный самолет.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», отправлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета. Это произошло из-за технической проблемы. На борту летели 236 человек.