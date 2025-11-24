В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, задействованы силы ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Информации о пострадавших и повреждениях объектов не поступало.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря на значительном удалении от берега были уничтожены три БПЛА.
