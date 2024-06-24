В Севастополе помогают пострадавшим от ракетной атаки ВСУ детям

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Московские врачи прибыли в Севастополь на помощь раненым после обстрела ВСУ

Из Москвы в Севастополь для помощи детям, пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, прибыла команда медиков. После обстрела в тяжелом состоянии находятся шестеро несовершеннолетних.

Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня, применив дальнобойные ракеты ATACMS. Кассетными боеприпасами обстреляли песчаный пляж. Четыре ракеты сбили российские системы ПВО, пятая отклонилась от траектории, заявляли в Минобороны России.

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, в том числе двухлетний ребенок и девятилетняя девочка. Ранения получили более 150 человек, сообщает радио Sputnik.

В Севастополь отправили борт МЧС с бригадой специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачами и психологами. В первой Городской больнице развернуты пять операционных, работают все врачи учреждений.

Некоторых пациентов перевезут в московские клиники.

24 июня в Крыму и Севастополе объявлено Днем траура.