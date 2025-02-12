В сети попали плотва, окуни, раки: в Коломне завели дело о незаконной «рыбалке»
ВВ Подмосковье завели уголовное дело о незаконной ловле рыбы
Из реки Оки в подмосковном городском округе Коломна нелегально выловили большое количество рыбы. После этого было заведено уголовное дело о незаконной добыче, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
При «рыбалке» 13 декабря правонарушители применяли рыболовные сети. Они незаконно выловили плотву, карасей, судаков, густеру, окуней и раков.
Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Было открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК России — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Ранее калининградских рыболовов предупредили о штрафах за вылов щуки с 1 февраля.