Росрыболовство: щука дорого обойдется калининградским браконьерам

Калининградских рыболовов предупредили о штрафах за вылов щуки с 1 февраля

Росрыболовство вводит запрет на промышленную добычу щуки в Калининградской области с 1 февраля по 20 апреля, а также запрещает любительскую рыбалку — с 1 марта по 10 апреля, сообщает «Бриф24» .

Ограничения распространяются на все водоемы, в том числе Куршский и Калининградский заливы.

Штрафы для юрлиц составят 100-200 тыс. рублей, рыболовы-любители заплатят 2-5 тыс. рублей штрафа, а еще лишатся судна и других орудий добычи биоресурсов.

Если же у браконьера при задержании будет обнаружена рыба, то ему, помимо штрафа, придется возместить ущерб. Так, сумма ущерба за одну щуку составляет 925 рублей, если рыба добыта в период действия запрета, то нарушитель заплатит вдвое больше — 1850 рублей, предупредили в Росрыболовстве.