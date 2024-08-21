В Сети появилось видео уничтожения БПЛА в Мурманской области

сегодня в 18:08

В Мурманской области сбили БПЛА с помощью стрелкового оружия

В социальных сетях появилось видео уничтожения вражеского беспилотника самолетного типа в небе над Мурманской областью, сообщает Baza .

На кадрах видно, как беспилотник летит по небу в районе поселка Высокий. Его вероятной целью был аэродром «Оленья», на котором базируются российские бомбардировщики.

Затем слышны звуки выстрелов. В какой-то момент БПЛА взорвался в воздухе. Обломки упали в лесополосу.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что на территории региона выявлена угроза воздушной опасности применения беспилотных летательных аппаратов. Он попросил местных жителей быть осторожными.