В Сети появилось видео уничтожения БПЛА в Мурманской области
В Мурманской области сбили БПЛА с помощью стрелкового оружия
В социальных сетях появилось видео уничтожения вражеского беспилотника самолетного типа в небе над Мурманской областью, сообщает Baza.
На кадрах видно, как беспилотник летит по небу в районе поселка Высокий. Его вероятной целью был аэродром «Оленья», на котором базируются российские бомбардировщики.
Затем слышны звуки выстрелов. В какой-то момент БПЛА взорвался в воздухе. Обломки упали в лесополосу.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что на территории региона выявлена угроза воздушной опасности применения беспилотных летательных аппаратов. Он попросил местных жителей быть осторожными.