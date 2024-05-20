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В Сети появились снимки с места крушения самолета Раиси

В Сети разместили кадры с места крушения самолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РБК.

На снимках видно место, где самолет потерпел крушение. Его окутал сильный туман. Помимо этого, можно заметить фрагменты самого судна.

Обнаруженный спасателями вертолет президента Ирана полностью сгорел при жесткой посадке. К месту поисковой операции направляли беспилотник Akıncı, который указал на возможные обломки вертолета.

По поручению российского лидера Владимира Путина в Иран отправились две группы спасателей вместе с техникой, кинологами и вертолетом.