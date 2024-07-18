В Сети появились кадры задержания экс-главы Шатуры Артюхина

сегодня в 12:35

Силовики задержали бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина, которого подозревают в растрате более 200 млн рублей. Кадры задержания экс-чиновника сотрудниками Росгвардии опубликовал Mash .

Силовики поймали мужчину рядом с автомобилем его супруги во дворе дома. Также был проведен осмотр транспортного средства.

Уточняется, что после задержания Артюхину стало плохо — у него поднялось давление. Мужчину госпитализировали.

По данным следствия, Артюхин совершил растрату бюджетных средств в особо крупном размере — на сумму 221,5 млн рублей. На него завели уголовное дело.

Алексей Артюхин возглавлял городской округ Шатура с 2020 года. 10 июля он уволился по собственному желанию.