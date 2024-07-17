Экс-главу Шатуры задержали по подозрению в растрате более 200 млн рублей

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СК: экс-главу Шатуры Артюхина задержали по делу о растрате

Силовики задержали бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина. Он подозревается в растрате свыше 200 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, Артюхин, используя служебное положение, совершил растрату бюджетных средств на сумму 221,5 млн рублей. Деньги были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присовение или растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Артюхину грозит до 10 лет тюремного заключения.

10 июля Артюхин уволился с поста главы Шатуры по собственному желанию, написав заявление. Он возглавил муниципалитет в марте 2020 года. До этого чиновник занимал пост главы городского округа Рошаль.