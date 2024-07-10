Глава Шатуры уволился по собственному желанию

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Свое решение он озвучил на внеочередном заседании Совета депутатов горокруга, сообщает «Царьград» .

Временно исполняющим обязанности руководителя Шатуры назначен Николай Прилуцкий. Пока неизвестно, по какой именно причине Артюхин решил досрочно сложить полномочия.

«Это (решение о сложении полномочий — ред.) далось мне непросто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам», — написал Артюхин в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

