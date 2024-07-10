Глава Шатуры уволился по собственному желанию
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Свое решение он озвучил на внеочередном заседании Совета депутатов горокруга, сообщает «Царьград».
Временно исполняющим обязанности руководителя Шатуры назначен Николай Прилуцкий. Пока неизвестно, по какой именно причине Артюхин решил досрочно сложить полномочия.
«Это (решение о сложении полномочий — ред.) далось мне непросто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам», — написал Артюхин в своем Telegram-канале.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.