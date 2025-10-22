В Сети появились кадры стрельбы и пожара возле здания парламента в Белграде

Опубликованы кадры с моментом стрельбы возле здания парламента Сербии в Белграде, после которой начался пожар в одной из палаток. Правоохранители задержали подозреваемого, сообщает SHOT .

На видео запечатлено, как к одной из палаток сторонников президента Сербии Александра Вучича бегут полицейские. Там раздаются звуки стрельбы. Затем из палатки начинает идти дым, видны языки пламени, которые охватывают всю конструкцию.

Судя по опубликованным кадрам, местным правоохранителям удалось задержать подозреваемого. На видео изображено, как он лежит на асфальте лицом вниз и держит руки за спиной.

Сейчас территория вокруг места происшествия оцеплена. Пожар удалось потушить.

По предварительным данным, 22 октября 70-летний пенсионер выстрелил в 57-летнего мужчину возле здания парламента в Белграде. Затем он поджег палатку сторонников президента Сербии Александра Вучича, которая стояла рядом.

