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В Сети появились кадры столкновения электрички и КамАЗа в Ленобласти

В Сети опубликовали кадры столкновения электрички и КамАЗа на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Грузовик превратился в груду металла, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что водитель самосвала не видел приближающуюся на большой скорости электричку из-за другого поезда, который стоял на соседних путях.

В результате происшествия пострадал водитель КамАЗа, его доставили в больницу. На данный момент движение по путям уже восстановили.

Поезд следовал из Гатчины в Санкт-Петербург. Электричка также получила серьезные повреждения, была сильно смята кабина машиниста.