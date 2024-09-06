В Сети появились кадры нападения отца Алисы Тепляковой на пенсионерку

В Сети появилась видеозапись инцидента, в котором отец Алисы Тепляковой нападает на пожилую женщину. Это произошло на детской площадке в Москве, сообщает РЕН ТВ .

На видео видно, как мужчина наносит удары пенсионерке, однако причина конфликта остается неясной. По словам пострадавшей, инцидент произошел из-за ссоры между детьми.

В частности, ребята, играющие на площадке, начали бросать песок на ее годовалую внучку. Когда женщина сделала им замечание, они ответили матерными словами. В итоге она оттолкнула одного из детей, после чего на пенсионерку напал отец Тепляковой. Женщина также поделилась, что мужчина отобрал у нее мобильный телефон.

Алиса Теплякова известна как вундеркинд. В 2021 году девочке было 9 лет, когда она стала студенткой факультета психологии МГУ. Поскольку ее результаты ЕГЭ не позволили получить бюджетное место, девочка была зачислена на платное отделение. В июне ее 8-летняя сестра также подала документы на поступление в МГУ.