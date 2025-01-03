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В Сети появились кадры из Чили, где зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

На севере Чили в регионе Антофагаста произошло землетрясение магнитудой 6,1. Местные жители сняли видео, где видно, как из-за подземных толчков в жилье шатаются все предметы мебели и домашней утвари, пишет РБК .

Горожане показали, как в их жилье движутся стаканы и бутылки, находящиеся внутри шкафа. На улице из-за подземных толчков было видно, как колышутся линии электропередач.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 72-х километрах к северо-востоку от Мария-Элена. Очаг толчков находился на глубине в 104 километра.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее жителей Москвы предупредили, что в новогодние каникулы они могут почувствовать землетрясение. Ситуация находится на постоянном контроле специалистов.