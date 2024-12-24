Москвичей могут ждать землетрясения в новогодние праздники

Сейсмолог и кандидат физико-математических наук Анна Люсина заявила, что в период новогодних праздников в Москве могут фиксироваться небольшие землетрясения, сообщает NEWS.ru .

Она привела в пример землетрясение в Румынии 1977 года, когда в столицу России дошли сейсмические волны с магнитудой 2,5–3.

«Москва — сложный в геологофизическом смысле регион. Его все время нужно мониторить из общих соображений. Что касается новогодних праздников. Могут, да, пройти (землетрясения — ред.)», — отметила Люсина.

Она добавила, что в Москве в последнее время было построено множество высотных зданий. По ее словам, под мегаполисом расположено много полостей, что может привести к перераспределению напряжения и возникновению искусственных землетрясений. Она подчеркнула, что Москва должна находиться под постоянным наблюдением геофизиков, поскольку под городом протекает более 20 рек.

Таким образом угрозы сейсмической активности в столице не исключены. Необходимо принимать меры для мониторинга ситуации.