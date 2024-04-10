В Сети появились фото, подтверждающие снижение уровня воды в Орске

Фотографии с наглядной демонстрацией снижения уровня подтопления в Орске сделали в районе моста через реку Урал, сообщает РБК .

В Орске паводок постепенно начал отступать. Городские власти распространили в Сети фотографии, на которых видно, до какой степени вода скрывала бетонный забор и на каком уровне она находится теперь.

Ранее сообщалось, что паводок начал отступать с 8 апреля. По словам мэра Орска Василия Козупицы, пик наводнения уже прошел.

Бороться с последствиями затопления местным властям помогают сотрудники МЧС. Они в том числе организовывают подвоз питьевой воды для горожан, а также эвакуацию из опасных зон.