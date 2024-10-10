В Сети опубликовали видео разрушительных последствий урагана «Милтон» во Флориде
Скабеева показала последствия разрушительного урагана «Милтон» в Тампе
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Ураган «Милтон» нанес серьезный урон городу Тампа в американском штате Флорида. Со стадиона Tropicana Field сорвало крышу, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.
На опубликованном видео трибуны завалены мусором. Вероятно, его на стадион принес ветер.
Также в Тампе водой затоплены улицы. Сильные порывы ветра валят деревья. Объекты инфраструктуры из-за непогоды падают на здания.
Ранее сообщалось, что ураган «Милтон» пересекает американскую Флориду со скоростью 30 километров в час. Средняя скорость ветра составляет 45 метров в секунду.