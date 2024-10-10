В Сети опубликовали видео разрушительных последствий урагана «Милтон» во Флориде

сегодня в 10:24

Ураган «Милтон» нанес серьезный урон городу Тампа в американском штате Флорида. Со стадиона Tropicana Field сорвало крышу, сообщила в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

На опубликованном видео трибуны завалены мусором. Вероятно, его на стадион принес ветер.

Также в Тампе водой затоплены улицы. Сильные порывы ветра валят деревья. Объекты инфраструктуры из-за непогоды падают на здания.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон» пересекает американскую Флориду со скоростью 30 километров в час. Средняя скорость ветра составляет 45 метров в секунду.