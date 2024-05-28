сегодня в 13:14

Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо передала журналистам видео из подвалов в Крынках, на кадрах которого видны заваленные телами украинских военных помещения, пишет РИА Новости .

Предварительно установлено, что видео с ужасающими кадрами сняли в подвалах 24 мая. По словам Сальдо, это не первая страшная находка в Херсонской области. В селе уже находили заваленные трупами «морских пехотинцев» Украинской армии помещения.

Российские военные находят тела бойцов ВСУ в подвалах разрушенных домов. Они продолжают обследовать территории полностью освобожденного от присутствия противника населенного пункта.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ продолжают пытаться высадиться на территории Крынки после полного освобождения населенного пункта Россией. Вероятно, бойцы снова хотят захватить территории.