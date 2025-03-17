В Серпухове перекрыли трассу из-за крупной аварии

В подмосковном Серпухове перекрыли автотрассу из-за массовой аварии. В ДТП попали грузовой автомобиль и несколько легковушек, сообщает «Чехов Вид» .

Очевидцы опубликовали в Сети видео и фото с места происшествия. Судя по кадрам, после аварии большегруз «встал» почти поперек дороги. Минимум одна легковая машина также получила сильные повреждения.

По данным свидетелей, ДТП случилось утром на трассе А-108. На месте аварии работает дорожная полиция.

В результате автостолкновения полностью перекрыто движение в обе стороны на Рыболовском мосту, добавляется в статье. Сведения о наличии пострадавших устанавливаются.

Тем временем массовая авария произошла на 76-м км МКАД.

