сегодня в 05:32

В Санкт-Петербурге мужчина погиб после падения в Неву

В центре Санкт-Петербурга произошло трагическое происшествие — мужчина погиб после падения в воды Невы в районе Кунсткамеры, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, очевидцы вызвали спасателей, утверждая, что видели, как человек упал с Дворцового моста.

Однако записи с камер видеонаблюдения не зафиксировали момент происшествия, что оставляет место для различных версий.

По информации экспертов, рассматривается возможность, что инцидент произошел непосредственно у здания Кунсткамеры.

Спасательные службы оперативно прибыли на место и примерно через полчаса после поступления вызова обнаружили и извлекли из воды тело погибшего. В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением личности мужчины и всех обстоятельств случившегося