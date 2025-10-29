В Санкт-Петербурге мужчина погиб после падения в Неву
В центре Санкт-Петербурга произошло трагическое происшествие — мужчина погиб после падения в воды Невы в районе Кунсткамеры, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, очевидцы вызвали спасателей, утверждая, что видели, как человек упал с Дворцового моста.
Однако записи с камер видеонаблюдения не зафиксировали момент происшествия, что оставляет место для различных версий.
По информации экспертов, рассматривается возможность, что инцидент произошел непосредственно у здания Кунсткамеры.
Спасательные службы оперативно прибыли на место и примерно через полчаса после поступления вызова обнаружили и извлекли из воды тело погибшего. В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением личности мужчины и всех обстоятельств случившегося