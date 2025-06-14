В Самарской области беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие

сегодня в 05:39

Украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegam-канале .

«…сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска», — отметил он.

В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.