В Самаре возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство девочки
В Самаре задержали подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку
В Самаре задержали подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области.
"По версии следствия, 25 июля 2024 года подозреваемый, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, нанес колото-резаное ранение несовершеннолетней девочке", - указано в Telegram-канале регионального ведомства.
Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Потерпевшая госпитализирована, уточнили в пресс-службе.
Мотивы происшествия не указаны.