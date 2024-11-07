В Самаре известный кулачный боец Север снял видео, как утонул в бассейне

В Самаре известный кулачный боец Александр Северин самостоятельно снял видеоролик, как чуть не утонул в городском бассейне. Из воды спортсмена достали спасатели, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как Север плавает в бассейне. В какой-то момент спортсмен теряет сознание и идет ко дну. Спустя некоторое время человек в одежде прыгнул в воду и начал поднимать Александра на поверхность.

Боец решил проплыть 50 м под водой прямиком по дну, однако во время заплыва потерял сознание. Всего на дне бассейна Александр пролежал около 4 минут. При этом другие посетители спокойно плавали на поверхности. Подняли Северина и его камеру спасатели.

Бойца госпитализировали в медучреждение. В коме Александр провел около суток. В настоящее время он пришел в сознание и уже приступил к тренировкам. По словам спортсмена, перед заплывом он прошел все медицинские проверки.