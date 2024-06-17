В ростовском СИЗО изъяли несколько запрещенных предметов в ходе обыска

Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова во время обыска. Его провели после захвата заложников, сообщает РИА Новости.

Неизвестно, что именно нашли у обвиняемых, однако все запрещенные предметы изъяли.

Инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел утром 16 июня. Шесть заключенных террористов выбрались из камеры и захватили двух сотрудников изолятора.

Преступников ликвидировал спецназ в ходе штурма, заложники были освобождены.