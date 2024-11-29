В Ростовской области уничтожены 30 украинских БПЛА

сегодня в 03:19

Силы ПВО в Ростовской области отражают массированную воздушную атаку, уничтожены 30 беспилотников, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, повреждены здания в хуторе Масаловка Каменского района и слободе Дьячкино Тарасовского района.

В результате атак никто не пострадал.

Ранее украинские войска вновь попытались ударить по российским регионам с помощью беспилотников самолетного типа. Однако средства ПВО ВС РФ отразили атаку противника.