Украинские войска пытались атаковать Россию 25 дронами

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Украинские войска вновь попытались ударить по российским регионам с помощью беспилотников самолетного типа. Однако средства ПВО ВС РФ отразили атаку противника, сообщает Минобороны.

За ночь российские войска ликвидировали 25 дронов ВСУ. 14 беспилотников выведены из строя в Краснодарском крае.

Шесть дронов сбили над Брянской, два над Ростовской областями. Еще три выведены из строя над Республикой Крым.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что женщина получила ранения в ходе ночной атаки БПЛА на регион.