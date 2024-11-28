Украинские войска пытались атаковать Россию 25 дронами
Минобороны: ВС РФ уничтожили 25 украинских БПЛА над регионами России
Украинские войска вновь попытались ударить по российским регионам с помощью беспилотников самолетного типа. Однако средства ПВО ВС РФ отразили атаку противника, сообщает Минобороны.
За ночь российские войска ликвидировали 25 дронов ВСУ. 14 беспилотников выведены из строя в Краснодарском крае.
Шесть дронов сбили над Брянской, два над Ростовской областями. Еще три выведены из строя над Республикой Крым.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что женщина получила ранения в ходе ночной атаки БПЛА на регион.