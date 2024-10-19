В Ростове-на-Дону загорелось производство

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МЧС РФ: пожар в промзоне на 200 «квадратах» начался в Ростове-на-Дону

Служащие МЧС РФ тушат пожар в цехе по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара — 200 квадратных метров. Информации о количестве пострадавших пока нет.

Огонь тушат 20 сотрудников МЧС. Задействовано четыре пожарных машины.

Ранее в Брянске один украинский дрон ВСУ попал в завод «Кремний Эл». Остальные 13 дронов противника уничтожили средства противовоздушной обороны.