В Ростове-на-Дону загорелось производство
МЧС РФ: пожар в промзоне на 200 «квадратах» начался в Ростове-на-Дону
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Служащие МЧС РФ тушат пожар в цехе по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь пожара — 200 квадратных метров. Информации о количестве пострадавших пока нет.
Огонь тушат 20 сотрудников МЧС. Задействовано четыре пожарных машины.
Ранее в Брянске один украинский дрон ВСУ попал в завод «Кремний Эл». Остальные 13 дронов противника уничтожили средства противовоздушной обороны.