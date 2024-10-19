В Брянске реактивный дрон ВСУ попал в завод «Кремний Эл»
Фото - © Telegram-канал Mash
Украина атаковала реактивными дронами завод «Кремний Эл» в Брянске утром 19 октября, силы ПВО сбили 13 дронов, но 14-й попал в здание предприятия, после чего начался пожар, сообщает Mash.
Предварительно установлено, что атака беспилотников началась в 4:30 утра по московскому времени и длилась до 7 часов утра. Силами ПВО отразили 13 беспилотников, 14-й попал в здание. В результате происшествия никто не пострадал, но начался пожар.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что удар пришелся в верхние этажи строения. Из-за случившегося местные власти перекрыли проезд рядом с заводом на улицах Красноармейской и Авиационной.
На заводе «Кремний Эл» занимаются производством полупроводников и микросхем. Территориально он находится в Советском районе Брянска.