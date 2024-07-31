В Ростове-на-Дону скончался один из 22 подсудимых участников «Азова»* Происшествия сегодня в 17:24 Фото - © Медиасток.рф

Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов»*, Александр Ищенко, скончался в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко. По предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем. Ранее в ходе заседаний большинство подсудимых не признали вину по предъявленному обвинению, часть фигурантов признали частично, и подтвердили свое присутствие в батальоне. * признан террористической организацией и запрещен в РФ