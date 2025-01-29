В российский регион прилетела «мигающая коробка» после атаки БПЛА

В поселке Чучково Рязанской области заметили мигающую коробку, которая прилетела в населенный пункт на парашюте. Место инцидента охраняли военнослужащие, сообщаете Ya62.ru со ссылкой на социальные сети.

На месте падения мигающей «посылки» также работали саперы, заявили очевидцы.

Позже местная администрация сообщила РИА Новости, что в Чучково приземлился метеорологический зонд. При падении он зацепился за дерево.

24 января Рязанскую область атаковали украинские беспилотники. Налет вражеских дронов длился 1,5 часа. По данным СМИ, целью атаки мог стать завод «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» на Южном Промузеле, по которому выпустили 12 БПЛА. После атаки в окрестностях предприятия вспыхнул пожар, пострадал 53-летний сторож.