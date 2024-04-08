В России раскрыли подельников украинских телефонных мошенников, спонсирующих ВСУ

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД России пресекли деятельность нелегального международного узла связи, который использовали украинские телефонные мошенники, задержаны 5 подозреваемых. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Участники организованной группы оказались жителями нескольких регионов РФ. Все они подозреваются в содействии украинским телефонным мошенникам.

По предварительной информации, преступная схема работала с 2022 года. Злоумышленники поддерживали работу спецоборудования, позволяющего украинцам осуществлять подмену номеров для звонков россиянам.

В ходе разговоров мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или финансовых учреждений. Затем они убеждали жителей РФ перевести деньги на «безопасные» счета.

В офисах и местах жительства участников международной преступной группы прошли обыски. Они располагались на территории Московского региона, Ленинградской области, а также в Ярославле и Сочи. Были изъяты техника и документация.

Задержаным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества. Аферисты стали массово обзванивать граждан РФ, пострадавших от финансовых пирамид, предлагая «помощь в возврате средств».