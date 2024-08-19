В России на водоемах погибло 50 человек за три дня

С пятницы на водоемах России погибли 50 человек, в числе которых шестеро детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

По данным ведомства, все они по большей части стали жертвами аварий на водном транспорте. Так, 16 августа в Красноярском крае на водохранилище столкнулись баржа и катер. Последний утонул, одному пассажиру удалось всплыть, другого до сих пор ищут спасатели.

17 августа в Нижегородской области на Волге перевернулась лодка с пассажирами. Трое человек всплыли, специалисты достали из воды тело одного мужчины.

18 августа в городе Волжский в воде недалеко от плотины было найдено тело мужчины. Его доставили в полицию.

Кроме того, за три дня было зафиксировано еще 62 происшествия на российских водных объектах.

Ранее МЧС РФ представило статистику утонувших в июне и июле. По данным ведомства, погибли более 1 170 человек, в том числе 275 детей.