В России Исуса Христа наказали из-за 45 мигрантов в «резиновой» квартире

В Казани Исуса Христа оштрафовали после прописки 45 мигрантов в своей квартире

Суд в Казани оштрафовал местного жителя по имени Исус Христос, обвиняемого в фиктивной регистрации 45 мигрантов в своей квартире площадью 31,9 «квадрата». Мужчина успешно скрывался от приставов, однако они устроили на него засаду и смогли доставить в суд, сообщает Kazan First со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Исуса задержали 21 мая. Утром приставы приехали к его квартире, однако дверь им никто не открыл. Тогда сотрудники решили позвонить мужчине и услышали, что звонок доносится из квартиры.

Приставы поняли, что разыскиваемый намеренно избегает с ними встречи, и пошли на хитрость. Они отошли от двери, но продолжали стоять в подъезде и дожидаться Исуса. Когда мужчина подумал, что приставы ушли, он вышел из квартиры — тут его и схватили.

В отношении Христа составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. В суде казанца оштрафовали на 60 000 рублей.