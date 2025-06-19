В России фура выронила ящики с пивом на трассе и приманила любителей халявы

В Казани автомобилисты «спасали» выпавшие из фуры ящики с пивом

В Казани фура с пивом растеряла часть груза на дороге. Многие водители обрадовались такому «везению» и бросились собирать уцелевшие бутылки, сообщает РИА Новости .

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах можно заметить мужчин, которые ходят по трассе, собирая не разбившиеся бутылки с пивом.

Позже на место инцидента прибыл спецтранспорт, который занялся уборкой дороги. Автотрассу чистили от пива и осколков стекла до самого утра.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске перевернулась фура с «Аперолем». Бутылки со спиртным также были разбросаны по всей дороге, а на месте ДТП образовалась пробка.