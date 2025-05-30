В России 53-летней женщине порвали глаз во время избиения шейкером в качалке

В Петербурге 53-летней женщине порвали глаз во время избиения шейкером в качалке

В Санкт-Петербурге 53-летнюю женщину избили шейкером с водой в фитнес-клубе. Врачи диагностировали у пострадавшей периферический ретинальный разрыв правого глаза, сообщает 78.ru .

Драка произошла еще 15 мая в спортивном зале на улице Ярослава Гашека. Одна из посетительниц фитнес-клуба подралась с другой и нанесла ей удары по голове и плечам.

После драки пострадавшая обратилась за помощью врачей, которые выявили у нее разрыв сетчатки глаза. Медики оказали горожанке помощь и отпустили ее домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее житель Петербурга впал в тяжелую депрессию из-за смерти болевшей раком жены и убил своего семилетнего сына, у которого были особенности развития. После этого петербуржец совершил суицид.