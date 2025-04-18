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В Росавиации опровергли проблему с шасси у приземлившегося во Внуково Superjet

У самолета Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», который соврешил аварийную посадку во Внуково, не было проблем с шасси, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Публикации в источниках, где указывалось, что проблемы с шасси привели к аварийной посадке самолета, назвали некорректными. Кореняко подчеркнул, что стойки шасси у Sukhoi Superjet исправны.

Ранее появилась информация, что борт совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Самолет летел из Санкт-Петербурга в Москву.

По информации некоторых Telegram-каналов, у самолета произошла поломка шасси — вышла только передняя стойка. Якобы экипаж долгое время кружил в воздухе, пытаясь решить проблему и выпустить остальные стойки.