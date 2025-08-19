В Рязанской области мужчина умер в ходе пьяной ссоры с родственниками

Мужчина убил своего родственника в ходе пьяной ссоры в Рязанской области

В Рязанской области начато расследование уголовного дела в связи со смертью мужчины, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Все произошло 15 августа. По предварительным данным, ссора вспыхнула между 60-летним мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 68-летним родственником. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары по голове. Полученные повреждения оказались смертельными, и пострадавший скончался на месте, а злоумышленник попытался скрыться.

Оперативные мероприятия, проведенные следователями и сотрудниками полиции, позволили задержать преступника.

В отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.