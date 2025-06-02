В Рязанской области из-за падения обломков беспилотников повреждены окна домов

На Рязанскую область продолжается атака БПЛА, из-за падения обломков повреждения получили машины. Кроме того, разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале .

«Оценивается материальный ущерб», — отметил он.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Как сообщает SHOT, над Рязанью раздались более десяти взрывов.

По словам очевидцев, в Советском районе города была слышна стрельба и видны вспышки в небе.