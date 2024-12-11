В результате вооруженного конфликта на юго-востоке Москвы пострадал мужчина
В Кузьминском лесопарке на юго-востоке Москвы произошел конфликт с применением оружия, сообщается в Telegram-канале"Москва с огоньком».
По словам очевидцев, пострадал мужчина средних лет.
На место происшествия прибыли скорая и правоохранители.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее россиянин проломил череп 35-летнему гражданину Кубы в ходе конфликта, произошедшего вблизи ресторана в центре столицы. Пострадавшего госпитализировали.