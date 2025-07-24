В результате ударов ВСУ по Горловке погиб мирный житель
При ударах ВСУ по жилому массиву «Солнечный» Горловке в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Солнечный“ погиб мирный житель Горловки», — отметил он.
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Вооруженные силы Украины осуществили ракетный удар по Ворошиловскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще трое гражданских лиц, включая несовершеннолетнего подростка, получили ранения различной степени тяжести.