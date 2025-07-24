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В результате ударов ВСУ по Горловке погиб мирный житель

При ударах ВСУ по жилому массиву «Солнечный» Горловке в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.