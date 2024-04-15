В результате удара по украинскому пункту временной дислокации в Славянске было уничтожено 200 военных, сообщается на Telegram-канал е военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Среди погибших военнослужащих украинской армии около половины — французские наемники.

Еще около 300 человек находятся в тяжелом состоянии после удара по Славянску.

После произошедшего часть военных были вывезены вертолетами, а остальных увезли на машинах скорой помощи в Павлоград.

Ранее российская армия ударила по месту расположения французских наемников в подконтрольном Украине городе Славянске