Подполье: ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что сильный взрыв отметили в районе 7 часов утра.

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и вероятнее всего те французы, которые привезли САУ Caesar», — уточнил Лебедев.

По его словам, сейчас треть города перекрыта военными. Там идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По непроверенной информации, также некоторые кареты скорой помощи приехали в Славянск из Павлограда.