сегодня в 04:22

В результате стрельбы в офисе шерифа в США пострадали три человека

В результате стрельбы в здании офиса шерифа округа Шошоне в США пострадали 3 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Shoshone News-Press.

Отмечается, что 2 человека, получившие огнестрельные ранения в здании офиса шерифа округа Шошоне, были доставлены в больницу. Третий пострадавший, возможно, все еще находится внутри здания.

По предварительной информации, подозреваемый в стрельбе «забаррикадировался» внутри здания.

Ранее стрельба произошла в супермаркете Петровского района Донецка. Мужчина открыл огонь по полкам с алкоголем.

