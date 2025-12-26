Мужчина с АК-47 устроил стрельбу в супермаркете ДНР
Фото - © скриншот
Стрельба произошла в супермаркете Петровского района Донецка. Мужчина открыл огонь по полкам с алкоголем, сообщает «Mash на Донбассе».
Мужчина зашел в магазин с АК-47 в руках. Автомат сначала был накрыт тканью, но потом стрелок отбросил ее в сторону. После этого он открыл стрельбу.
Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. В кадре показано, как мужчина с автоматом проходит мимо полок с алкоголем, а затем внезапно открывает по ним огонь. После этого он подошел к полкам с другими товарами, но по ним стрелять уже не стал.
На место прибыла полиция, опасного покупателя схватили. В ходе задержания против него пришлось применить табельное оружие.
Правоохранители выясняют, зачем мужчина открыл огонь по полкам с алкоголем. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.
Между тем сотрудники МВД, задержавшие стрелка, представлены к награде.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.