Мужчина с АК-47 устроил стрельбу в супермаркете ДНР

Стрельба произошла в супермаркете Петровского района Донецка. Мужчина открыл огонь по полкам с алкоголем, сообщает «Mash на Донбассе» .

Мужчина зашел в магазин с АК-47 в руках. Автомат сначала был накрыт тканью, но потом стрелок отбросил ее в сторону. После этого он открыл стрельбу.

Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения. В кадре показано, как мужчина с автоматом проходит мимо полок с алкоголем, а затем внезапно открывает по ним огонь. После этого он подошел к полкам с другими товарами, но по ним стрелять уже не стал.

На место прибыла полиция, опасного покупателя схватили. В ходе задержания против него пришлось применить табельное оружие.

Правоохранители выясняют, зачем мужчина открыл огонь по полкам с алкоголем. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Между тем сотрудники МВД, задержавшие стрелка, представлены к награде.

